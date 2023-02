Sergio Ramos, spintoni ai fotografi dopo Psg-Bayern Monaco: rissa sfiorata

PARIGI (Francia) - Serata complicata per il Paris Saint-Germain sconfitto martedì in casa dal Bayern Monaco per 1- nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Clima teso negli spogliatoi come dichiarato dall'allenatore Galtier in conferenza stampa e anche nel post-partita con Sergio Ramos protagonista. L'ex Real Madrid è andato sotto la curva a salutare e applaudire i tifosi presenti venendo involontariamente urtato da un fotografo (questi era di spalle e non si è accorto della presnza del giocatore). Ramos, visibilmente frustrato dalla presenza dei troppi fotografi nella zona, prima ha redarguito quello che lo ha urtato e poi ha spintonato bruscamente un altro nelle vicinanze il quale, allontanandosi, ha fatto il gesto del "sei fuori di testa" verso il difensore spagnolo. In tutto questo Ramos, senza scusarsi, è tornato insieme ai compagni sotto la curva ad applaudire.