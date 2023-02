Champions, record Psg: l'esordiente più giovane della storia, ecco chi è

PARIGI (Francia) - Malgrado la serata difficile per via della sconfitta interna contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, il Paris Saint-Germain ha scritto una pagina storica della competizione. Il centrocampista francese classe 2006 Warren Zaire-Emery è diventato il giocatore più giovane di sempre ad aver giocato titolare in una sfida ad eliminazione diretta di Champions League: 16 anni e 343 giorni !

Zaire-Emery, stagione da predestinato

Per il giovane francese non è il primo record personale di questa stagione, infatti era già diventato il giocatore più giovane di sempre a: esordire con il Psg (16 anni, 4 mesi e 29 giorni), debuttare in Ligue 1 e segnare nella storia del club in Ligue 1 con la rete del 3-1 a casa del Montpellier. Zaire-Emery ha firmato con il club parigino il suo primo contratto professionistico lo scorso luglio dalla durata di tre anni dopo aver vinto con la Francia il campionato Europeo Under 17. In questa stagione ha giocato 207 minuti con 2 reti realizzate in Ligue 1.