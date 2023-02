Champions League, il Dortmund batte il Chelsea. Il Benfica ipoteca i quarti

Al Borussia Dortmund va il primo round degli ottavi di finale di Champions League: al Signal Iduna Park battuto 1-0 il Chelsea grazie a un gol di Adeyemi nella ripresa. Il discorso qualificazione è però quanto mai aperto: si deciderà tutto nel match di ritorno del 7 marzo a Stamford Bridge. Orfano dell'infortunato Moukoko, Terzic lancia Haller unica punta con il sostegno di un centrocampo folto e tecnico. Emre Can davanti alla difesa, in panchina Reus e Modeste. Nell'undici di Potter ritrova il posto da titolare Koulibaly, davanti Ziyech, Joao Felix e Mudryk alle spalle di Havertz. Ritmi altissimi, ma nessuna occasione in avvio. Il primo brivido poco dopo il quarto d'ora quando il Chelsea va in rete sugli sviluppi di una punizione calciata da James dal lato corto sinistro dell'area di rigore. Il gol è di Thiago Silva che però ha toccato il pallone con il braccio: l'arbitro annulla e ammonisce il brasiliano al quale non è bastato l'aver ammesso, ancor prima del fischio, la propria colpa. Per il resto il primo tempo mantiene un copione costante con il Borussia che fa la partita e il Chelsea che riparte negli spazi e ha le migliori occasioni. Sui piedi di Joao Felix le due palle per sbloccare il risultato, ma il portoghese prima manda alto da ottima posizione su suggerimento di Ziyech e poi centra in pieno la traversa vanificando il bel lavoro di rifinitura di Havertz. Sul fronte Dortmund è di Haller il tiro più pericoloso che finisce sull'esterno della rete, fuori dallo specchio anche i tentativi di Adeyemi e Wolf.