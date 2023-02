Coreografia super, Thiago Silva alla Maradona e rissa finale: è Dortmund-Chelsea di Champions

DORTMUND - Succede di tutto al Signal Iduna Park nel match tra Borussia Dortmund e Chelsea valido per gli ottavi di Champions League. Una coreografia da brividi accoglie il Chelsea che, allo Stamford Bridge, dovrà rimontare la rete di Adeyemi, abile a sfruttare un contropiede lanciato su un calcio d'angolo per i Blues. Nel primo tempo, Thiago Silva prova ad imitare Maradona segnando la mano ma il risultato è diverso: gol annullato e giallo per il brasiliano. Nervi tesi, invece, nel finale di gara dove Ryerson provoca una rissa che ha tra i protagonisti anche l'ex bianconero Emre Can: si crea un parapiglia a bordocampo tra giocatori, panchinari e membri dello staff. A riportare la calma ci pensa l'arbitro che ammonisce Bellingham e Mount.