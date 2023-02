Eintracht-Napoli, Glasner: "Sono una squadra anti-italiana"

FRANCOFORTE SUL MENO (Germania) - "Il Napoli è anti-italiano. Hanno di gran lunga la massima intensità, giocano in modo molto aggressivo senza la palla, con un pressing alto e contro-pressing incredibilmente intenso. Lo sappiamo e ci siamo preparati per questo. Ma il Napoli non può ridursi solo alla fase offensiva. Hanno un ottimo equilibrio e subiscono pochi gol. Hanno giocato una fase a gironi eccezionalmente buona”. Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale tra Eintracht Francoforte e Napoli, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del club tedesco Oliver Glasner.