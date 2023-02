Liverpool-Real Madrid, Klopp: "Ho rivisto la finale di Maggio: dovevamo vincerla noi"

LIVERPOOL - Jurgen Klopp ha presentato, presso l'AXA Training Center di Liverpool, l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Il tecnico dei Reds risponde subito a chi gli ha chiesto se avesse mai rivisto la finale Champions dello scorso anno: "A maggio abbiamo giocato quella finale a Parigi e da allora non l'ho più guardata fino a questo fine settimana. Ora so perché non l'ho guardata! Avremmo potuto vincere quella partita ma non l'abbiamo fatto. Giochiamo questa con più esperienza. Ora sono squadre diverse, è tutta un'altra storia". Poi sulla presenza o meno di Nunez aggiunge: "C'è una possibilità che giochi. Bisogna vedere come sta oggi. Quando sapremo come sta, prenderemo una decisione".