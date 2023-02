Liverpool-Real Madrid, Ancelotti: "Benzema titolare. Modric merita di restare"

Dopo essersi giocate la finale della scorsa stagione, Liverpool e Real Madrid si incontrano di nuovo negli ottavi di finale di Champions League. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti ha presentato così il match in programma martedì alle 21 ad Anfield contro i Reds di Jurgen Klopp: "Il ricordo della finale è bello, è stata una partita equilibrata, in cui loro hanno fatto più possesso palla ma noi eravamo ben messi dietro e questo è il segreto per fare sempre bene contro il Liverpool. Ma domani è un'altra partita, e in questo caso non bisogna fare bene solo domani, ma nei 180 minuti". Poi continua: "Mi aspetto una partita molto intensa, in cui non avremo tempo neppure per respirare, ma siamo preparati a questo. Chi mi preoccupa? Mi preoccupa il Liverpool, no Salah o Van Dijk". Sulle voci di un possibile addio al Real Madrid a fine stagione per addrodare sulla panchina del Brasile, il tecnico di Reggiolo risponde: "A Madrid sto benissimo, la Spagna è un paese fantastico ed è bellissimo viverci, nessuno pensa di andarsene".