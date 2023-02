Diretta Francoforte-Napoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli fa visita all'Eintracht Francoforte per l'andata degli ottavi di Champions League. Gli azzurri sono primi nella classifica di Serie A con il miglior attacco e la difesa meno battuta del massimo campionato italiano. La formazione di Spalletti viene dal successo in casa del Sassuolo. L'Eintracht invece ha battuto il Werder Brema nell'ultimo turno di Bundesliga ed occupa la quinta posizione della classifica tedesca. "L'Eintracht è una squadra forte, capace di andare all'attacco e di montare addosso agli avversari. Sa ripiegare velocemente in 20-25 metri. Ma io conosco abbastanza bene i miei calciatori, so che uomini sono, per cui mi aspetto che sappiano interpretare bene il tipo di partita che ci aspetta" ha detto Spalletti nella conferenza della vigilia.