Diretta Liverpool-Real ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIVERPOOL (Inghilterra) - E' ancora una volta Liverpool contro Real Madrid, ma questa volta siamo solo al primo passo della fase ad eliminazione diretta. Dopo la finale della passata edizione di Champions League, Reds e Blancos si ritrovano negli ottavi di finale in una della grandi sfide della storia del calcio europeo. E' ancora una volta Klopp contro Ancelotti, con il tedesco alla ricerca della rivincita sul collega italiano dopo l'1-0 della finalissima dell'anno scorso, siglato da Vinicius, che ha portato la coppa nella capitale spagnola. Ad Anfield andrà in scena il primo atto di questo ottavo di finale, poi il ritorno al Bernabeu.

Liverpool-Real Madrid: streaming e diretta tv

La partita tra Liverpool e Real Madrid si gioca stasera allo stadio Anfield di Liverpool con fischio d'inizio fissato alle 21. Il match sarà trasmesso in tv da Sky (Sky Sport Football 203 e Sky Sport 253), in streaming Mediaset Infinity, SkyGo e Now.

Liverpool-Real Madrid: probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Robertson, Matip, Van Dijk, Alexander-Arnlod; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Nunez. All. Klopp. A disposizione: Adrian, Kelleher, Diogo Jota, Elliott, Firmino, Gomez, Keita, Konate, Milner, Phillips, Ramsay, Tsimikas. Indisponibili: Luis Diaz, Thiago. Squalificati: -. Diffidati: Alexander-Arnold.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Alaba, Militao, Rudiger, Carvajal; Modric, Camavinga, Ceballos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti. A disposizione: Lunin, Lopez, Lucas Vazquez, Nacho, Vallejo, Martin, Arribas, Asensio, Hazard,Rodrygo, Rodriguez. Indisponibili: Kroos, Mendy, Tchouameni, Mariano Diaz. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Kovacs (Romania). Assistenti: Marinescu, Artene (Romania). IV: Fesnic (Romania). Var: Irrati (Italia). Avar: Guida (Italia).