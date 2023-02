Liverpool-Real Madrid, la mossa dei tifosi inglesi a notte fonda sotto l’hotel di Ancelotti

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Nove mesi dopo la finale di Parigi (28 maggio 2022), quando un gol di Vinicius consegnò la quattordicesima Coppa Campioni/Champions League al Real Madrid , Liverpool e Blancos si ritrovano nuovamenta una di fronte all'altra, ma stavolta per gli ottavi di finale. La gara d'andata andrà in scena stasera (martedì 21 febbraio) ad Anfield, mentre il secondo e decisivo round si disputerà mercoledì 15 marzo al Santiago Bernabeu. A Liverpool il clima è incandescente e i tifosi dei Reds sono già carichissimi per sostenere la formazione di Klopp in campo e non solo.

Liverpool, tifosi sparano fuochi d'artificio sotto l'hotel del Real Madrid

Alla vigilia, infatti, i supporters del club inglese hanno cercato in tutti i modi di disturbare il sonno dei ragazzi di Ancelotti facendo esplodere, intorno alle 2 di notte, dei fuochi d'artificio proprio nei pressi dell'hotel in cui alloggiano le Merengues. Non è la prima volta, e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima, che i tifosi di una squadra cercano di non far dormire i calciatori avversari la notte prima dell'incontro. Se il losco stratagemma dei fan del Liverpool avrà sortito l'effetto sperato si vedrà in campo, quando ad accogliere i Reds e il Real Madrid ci sarà un Anfield infuocato. Nel 2019 tutto andò secondo i piani, con il Barcellona che, infastidito dal frastuono notturno all'esterno dell'albergo, rimediò una sonora sconfitta per 4-0 permettendo al Liverpool di approdare in finale (poi vinta 2-0 nel derby inglese contro il Tottenham) e ribaltare il 3-0 dell'andata al Camp Nou.