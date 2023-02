Lipsia-Manchester City, Rose: "Guardiola eccezionale, Haaland di livello mondiale"

"Ho molta fiducia nella mia squadra. Affrontiamo una delle formazioni migliori al mondo e dovremo giocare una partita coraggiosa. Ma in casa, con i nostri tifosi alle spalle, tutto è possibile. Se restiamo uniti, possiamo ottenere grandi cose. Siamo riusciti a qualificarci per gli ottavi e ora vogliamo cogliere questa opportunità". Marco Rose , tecnico del Lipsia , sa che i favori del pronostico sono per il Manchester City ma sa anche che la sua squadra ha le armi per controbattere. "Ci sarà da soffrire ma dovremo anche divertirci a difendere, chiudere gli spazi e sfruttare quelli che si apriranno quando riconquisteremo il pallone. Il Manchester City è una squadra di altissimo livello con giocatori di classe mondiale e un allenatore eccezionale. Ma anche noi abbiamo giocatori che vogliono e possono giocare al top".

Rose: "Quello che contraddistingue Haaland è la sua mentalità"

Guardiola non potrà contare su De Bruyne ("hanno molti giocatori di livello mondiale, ma forse lui è un gradino sopra", riconosce Rose) mentre ci sarà Haaland, che il tecnico del Lipsia ha avuto modo di allenare sia al Salisburgo che al Dortmund. "Quello che contraddistingue Erling è la sua mentalità: quando vede la porta, pensa solo a fare gol. Ma non solo: lavora sodo per la squadra e ha migliorato il suo stile di gioco e la sua tecnica. È un giocatore di livello mondiale". "Siamo felici di affrontare un avversario del genere in casa agli ottavi e vogliamo metterci in mostra - le parole invece di Emil Forsberg -. Noi siamo avidi, vogliamo di più. Non sarà facile domani, avremo di fronte una delle migliori squadre d'Europa ma giocheremo con coraggio, spinti dai nostri tifosi".