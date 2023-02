Lipsia-Manchester City, Guardiola: "De Bruyne e Laporte out, saranno due partite dure"

MANCHESTER - "De Bruyne e Laporte non sono pronti per domani. È quello che è. Durante la stagione, purtroppo, a volte succede. Kevin non si è sentito bene subito dopo la partita contro il Nottingham. Anche Aymer ieri non si sentiva bene. Giocheranno altri giocatori, succede a volte". Pep Guardiola apre la sua conferenza stampa annunciando i forfait dei due titolari del Manchester City. il tecnico poi analizza il momento del Lipsia: "Subito dopo il sorteggio lo sapevo, sentivo che sarebbe stato un avversario davvero difficile. Conosciamo la loro qualità da molti anni. Hanno la cultura per i giovani calciatori, il reclutamento, schemi di gioco chiari, tanto gioco in mezzo al campo e molta fisicità. Ho tanto rispetto per questo club e per quello che ha fatto in questi ultimi anni".