Napoli, Osimhen e il gesto a Kvaratskhelia dopo il rigore sbagliato

Osimhen e il gesto con Kvaratskhelia

Gli si è avvicinato, sussurrando qualcosa all'orecchio e poi alzandogli la testa con la mano, invitandolo a restare concentrato e in partita. Ha dato l'esempio, e non lo ha fatto solo a parole: Osimhen ha anche portato in vantaggio il Napoli 6 minuti più tardi, realizzando la rete del provvisorio 1-0 in favore della squadra di Luciano Spalletti. Insomma, trascinatore sotto tutti i punti di vista.