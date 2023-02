Liverpool-Real Madrid 2-5, Ancelotti travolge Klopp: Vinicius e Benzema show

LIVERPOOL - Ad Anfield è spettacolo nel 5-2 del Real Madrid contro il Liverpool nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Pronti, via e dopo 14 minuti il Liverpool è già avanti di due gol grazie alle reti di Nunez e Salah. Ma da qui in poi sarà solo Real Madrid show. La doppietta di Vinicius jr chiude la prima frazione di gioco sul 2-2. Ma nella ripresa si scatena Karim Benzema: prima della sua doppietta che chiude la gara sul 5-2, arriva la rete del vantaggio madridista firmata da Eder Militao. Il ritorno al Bernabeu sarà una formalità per i ragazzi di Carletto Ancelotti.