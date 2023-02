Liverpool, Chelsea e Tottenham: non è più la Champions Premier

Quattro partite per mandare in crisi certezze che sembravano essere incrollabili. L’andata degli ottavi di Champions League sta facendo scricchiolare il dogma della superiorità delle squadre di Premier League anche in campo continentale. Su quattro rappresentanti inglesi impegnate soltanto il Manchester City è riuscito a evitare la sconfitta, venendo rimontato e bloccato sul pareggio alla Red Bull Arena di Lipsia contro i tedeschi di Marco Rose. Le altre tre, Tottenham Hotspur , Chelsea e Liverpool sono state sconfitte. E se per gli Spurs e i Blues la situazione è assolutamente ribaltabile nel retour match, visto che la squadra di Antonio Conte ha limitato i danni a San Siro contro il Milan (1-0 per i rossoneri) e quella di Graham Potter ha fatto lo stesso al Signal Iduna Park (1-0 per i gialloneri), il Liverpool, rimontato e poi travolto ad Anfield dai campioni in carica del Real Madrid (2-5 il risultato finale per i merengues), appare virtualmente già eliminato visto che segnare 4 gol al Santiago Bernabéu senza subirne alcuno appare una missione pressocché impossibile.

Attenzione: due su tre delle sconfitte patite dalle rappresentanti del calcio di Sua Maestà Carlo III di Windsor sono di misura e quindi l’ago della bilancia potrebbe pendere, al ritorno, dalla parte delle inglesi. Certo è che, almeno nel caso del Chelsea, era francamente logico e preventivabile aspettarsi di più: i Blues, infatti, hanno speso oltre 600 milioni di euro per rinforzarsi. Todd Boehly , tycoon che ha preso il posto di Roman Abramovich alla guida del club, ha infatti regalato a Potter una serie di campioni pazzesca. Eppure, proprio come in Premier League, anche in Europa i risultati faticano ad arrivare e pure il gioco, che dovrebbe essere spumeggiante e divertente, è il grande assente.

La situazione del Tottenham

Leggermente diversa, invece, è la situazione del Tottenham: la banda di Conte sta passando un periodo opaco, complice anche l’infortunio del suo cervello di centrocampo, quel Rodrigo Bentancur che nei giorni scorsi è stato operato a Barcellona per ricostruire il legamento crociato che si era lesionato nel corso della sfida contro il Leicester. Ma l’uruguaiano non è l’unico tra gli Spurs che ha problemi fisici: anche Huggo Lloris, Ryan Sessegnon e Yves Bissouma sono ai box e non ci sono certezze sulla data del loro ritorno in campo. A questo aggiungete che il fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva del Tottenham, ossia Richarlison de Andrade, sta vivendo una stagione negativissima sotto il profilo realizzativo: appena una rete messa a segno finora, contro il Marsiglia. Ecco dunque che, se Harry Kane e Son Heung-Min faticano, fatica tutta la squadra.

Liverpool, ko clamoroso

Per il Liverpool, invece, se non si tratta di “de profundis”, poco ci manca. I Reds si sono sciolti come neve al sole sotto i colpi del Real Madrid, che ha annullato i due gol di vantaggio liverpudlian con impressionante semplicità. Il rischio, per gli Scousers, è che il ciclo Klopp sia arrivato alla fine, una irreversibile crisi del settimo anno che l’aveva colpito pure quando guidava il Dortmund. Last but not leaset, ultimo ma non per importanza, il Man City: Gvardiol ha impedito a Guardiola di espugnare Lipsia, ma i Citizens continuano a essere i favoriti per il passaggio del turno. La domanda ricorrente è: con quante altre di Premier?