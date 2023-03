Champions League, a Orsato Bayern-Psg. Turpin per il Milan

TORINO - Gara di lusso per l'arbitro italiano Daniele Orsato, che - come reso noto dalla Uefa - è stato selezionato per dirigere il big-match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Psg, in programma mercoledì 8 marzo. Sempre nello stesso giorno si giocherà pure la sfida di ritorno a Londra tra Tottenham e Milan, terminata 1-0 in favore dei rossoneri all'andata, grazie alla rete di Brahim Diaz. L'incontro sarà arbitrato dal francese Clement Turpin.