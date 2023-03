Diretta Chelsea-Borussia Dortmund ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

LONDRA - Dopo l'1-0 firmato da Adeyemi in Germania, il Chelsea di Potter è chiamato a ribaltare il risultato contro il Borussia Dortmund per cercare di strappare un pass per i quarti di finale di Champions League. Risollevata la testa in Premier, i Blues sono chiamati a compiere un'impresa contro la formazione di Terzic che è in striscia di risultati da ben 10 gare di fila con altrettante vittorie. Per il tecnico del club londinese c'è un'intera stagione da salvare con l'avventura europea, una eliminazione anticipata agli ottavi potrebbe compromettere per sempre la sua permanenza a Stamford Bridge.