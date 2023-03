Conte pronto per Tottenham-Milan: “Sono tornato, sfida vitale, vogliamo i quarti"

LONDRA (INGHILTERRA) - È tempo di Champions League. Mercoledì alle ore 21, alla Tottenham Hotspurs Arena di Londra, Inghilterra, andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale tra la formazione di Antonio Conte, che tornerà in panchina dopo un periodo di riposo forzato (al suo posto a guidare la squadra c'era il suo secondo Stellini) e il Milan di Stefano Pioli. Si riparte dall'1-0 per i rossoneri della gara d'andata, quando un colpo di testa di Brahim Diaz in apertura spianò la strada al Diavolo sbloccando la gara e decidendo il primo round della doppia sfida. Il Tottenham, dunque, è chiamato a ribaltare il risultato per strappare il pass per i quarti che mancano dalla stagione 2018-19, quando la squadra all'epoca allenata da Mauricio Pochettino arrivò addirittura a un passo dal trionfo perdendo in finale per 2-0 nel derby inglese contro il Liverpool. Nella conferenza stampa della vigilia, Antonio Conte ha presentato così il match contro i rossoneri di Stefano Pioli.

Tottenham-Milan, Conte sul suo ritorno in panchina Sul periodo lontano dal campo a causa dei problemi di salute e il ritorno commenta: "Ieri è stata una bella giornata, mi sono sentito bene. È importante per me poter lavorare con i giocatori e con lo staff, preparare al meglio le partite. Ho provato a stare vicino a loro anche da lontano, usando le videochiamate, ma essere vicino è totalmente diverso e per questo devo ringraziare il mio staff per tutto quello che hanno fatto. Hanno svolto un ottimo lavoro, per i giocatori passare tre settimane senza allenatore non è facile. Ora sono tornato e sono veramente felice. Vogliamo andare avanti e spero che domani ci possa essere un'atmosfera fantastica allo stadio: i nostri tifosi ci hanno aiutato spesso in questa stagione e domani giochiamo contro la squadra che ha vinto il campionato in Italia, è un'ottima squadra. Onestamente, mi sentivo bene anche nella gara di andata. Volevo tornare dopo la partita contro lo Sheffield United, ma il dottore mi ha bloccato e in questi casi bisogna anche rispettare i medici del Tottenham, che erano preoccupati dopo l'andata. Ho sottovalutato il percorso post-operatorio e sono voluto tornare prima del possibile per il mio senso di responsabilità. Credo di aver sopravvalutato il mio corpo: ora sto bene e ho recuperato energie. Devo recuperare peso, ma per il resto mi sento bene. Cercherò di trasferire energie positive ai giocatori, domani è molto importante per noi. Dopo l'operazione ho scoperto che molti miei amici si erano sottoposti allo stesso intervento. La differenza è che nel mio caso è stato un intervento d'urgenza, non pianificato. Si sentono tante notizie brutte e quando mi hanno detto che dovevo solo fare un'operazione mi sono sentito felice, non sai mai cosa può accadere. Non ha cambiato il mio modo di pensare: ora ripeto che devo stare vicino ai giocatori e respirare l'atmosfera del campo di allenamento".