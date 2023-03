Tottenham-Milan vale tutto. Anche il futuro di Conte

LONDRA - Tutto in una notte: Milan e Tottenham domani sera si giocheranno gran parte della loro stagione, dei loro sogni di gloria. Né gli inglesi, né tantomeno i rossoneri possono permettersi errori: in Premier League gli Spurs, infatti, sono attaccati, con le unghie e con i denti, al quarto posto che significa qualificazione automatica alla prossima Champions League, ma devono guardarsi dal ritorno, prepotente, del Liverpool, appena 3 lunghezze sotto ai londinesi e con ancora un match da recuperare. Simile è la situazione dei campioni d’Italia in carica, appaiati alla Roma a quota 47 al quarto posto, l’ultimo che vale il pass per l’Europa che conta.

Passare vale milioni, soldi vitali per il Milan

Ecco, quindi, che la sfida del Tottenham Hotspur Stadium assume un valore realmente fondamentale: un flop, sia per gli inglesi sia per i rossoneri, sarebbe imperdonabile e rischierebbe serissimamente di mettere la parola fine al progetto Tottenham e pure a quello del Milan. Ecco perché, dunque, passare il turno, approdare ai quarti di Champions, diventa fondamentale. Per il Tottenham, che, in caso contrario, rischierebbe di dover dire addio al vero valore aggiunto del club, quell’Antonio Conte che a Londra Nord è venerato come un semidio e pure per il Milan: centrando i quarti Pioli eguaglierebbe Max Allegri, che nel 2011-12 si dovette arrendere, proprio nei quarti, al Barcellona di Messi. E la sua voglia di Italia è tornata prepotente: Milano e Romna come possibile meta, e la Juventus sullo sfondo... Ecco perché domani sera nel gelo e nel nevischio di Londra Nord non si gioca soltanto una partita: ci si gioca una stagione, ci si gioca il futuro.