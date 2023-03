Tottenham-Milan iniziata in ritardo di 10 minuti: il motivo

LONDRA (Inghilterra) - Dopo Chelsea-Borussia Dortmund, anche un altro ottavo di finale della Champions è rimasto impantanato nel traffico e la neve di Londra: quello tra Tottenham e Milan. Slittato dunque il fischio d'inizio del ritorno tra Conte e Pioli, si riparte dall'1-0 di San Siro, con il club rossonero che ha dovuto fare richiesta per posticipare lo start della sfida, accolta ovviamente dalla Uefa. I pullman delle due squadre sono rimasti bloccati vista la difficile viabilità e così l'arbitro Turpin è ha dato inizio alla sfida alle 21.10 e non più, come programmato, alle 21.00.

Tottenham-Milan: la diretta

Tottenham-Milan, slitta il fischio d'inizio

L'arrivo in ritardo delle squadre ha portato al rinvio del fischio d'inizio anche per permettere alle due formazioni di eseguire il riscaldamento con il tempo necessario. Nella sfida tra Blues e Dortmund, giocato anch'esso a Londra, ha presentato gli stessi problemi per l'accesso allo stadio, con i gialloneri costretti ad accelerare i tempi di preparazione alla gara per poi essere beffati al 4' con l'infortunio di Brandt.