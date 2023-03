Champions: Psg e Conte fuori, Milan e Bayern ai quarti

Il Milan vola ai quarti di finale di Champions League: al New White Hart Lane, i rossoneri fermano sullo 0-0 il Tottenham e passano il turno grazie alla rete di Brahim Diaz all'andata. Pioli vince così la sfida personale contro Antonio Conte. La partita, iniziata con 10 minuti di ritardo, si è dimostrata fin da subito troppo equilibrata: l'unica vera occasione nel primo tempo è capitata sui piedi di Junior Messias che ha spedito a lato il pallone dopo uno schema su punizione. Nella ripresa ci si aspettava l'assalto degli Spurs e invece un Milan molto ordinato, soprattutto in difesa, non ha permesso ai londinesi di trovare la rete che avrebbe portato al pari. Dopo il rosso a Romero per doppio giallo al 77° minuto, Maignan con un miracolo salva la porta dei rossoneri in pieno recupero. La gara si chiude con un palo clamoroso di Origi al 93° minuto su contropiede.