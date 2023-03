Pioli e la Champions: "Quarti meritati. Milan campione? Sognare è bello"

LONDRA (INGHILTERRA) - A 11 anni di distanza dall'ultima volta il Milan torna ai quarti di finale di Champions League . I campioni d'Italia, infatti, dopo aver chiuso al secondo posto del Gruppo E alle spalle del Chelsea, superano il Tottenham di Antonio Conte agli ottavi. Dopo l'1-0 dell'andata al Meazza firmato Brahim Diaz, i rossoneri fanno 0-0 a Londra estromettendo così gli Spurs dalla competizione e strappando il pass per il prossimo turno. Grandissima felicità per i tifosi del Diavolo e per il tecnico Stefano Pioli che commenta così nel postpartita: "Siamo stati bravi, avevamo chiesto alla squadra di giocare con personalità. Non abbiamo mai mollato, è un passaggio del turno meritato per come abbiamo giocato le due partite. Dobbiamo fare un passo alla volta, era importante superare il girone, poi gli ottavi, ora aspetteremo il sorteggio. È chiaro che prenderemo una grande squadra, ma era una grande squadra anche il Tottenham. Adesso testa al campionato, era comunque una partita a cui tenevamo molto. Sognare è bello, aiuta a lavorare meglio".

Milan, Pioli sul cambio modulo

Sulla scelta di cambiera modulo: "Ho preso questa decisione dopo l'ennesima sconfitta, quella con il Sassuolo. Sembra che del vecchio sistema di gioco funzionasse poco. Adesso è cambiato l'atteggiamento, la squadra lavora con più attenzione e partecipazione. Abbiamo tre difensori centrali che sono anche portati per giocare così, era il momento giusto per cambiare. Non abbiamo però cambiato i nostri concetti, certe posizioni ci hanno dato più solidità che cercavamo". Quella di stasera è una prova che lascia un buon auspicio per il finale di stagione: "Voglio vedere la stessa energia, la stessa personalità e la voglia di giocare dentro la partita. Il campionato è difficile, tatticamente troveremo squadre che ci creano difficoltà. Giocare in Champions è troppo bello, è troppo importante per il Milan. O la vinciamo e non sarà facile, oppure raggiungiamo i primi quattro posti. È importante portarci da questa prestazione dal punto di vista mentale qualcosa di positivo anche per il campionato".