Porto-Inter, la musica Champions di Conceicao tra "violino o fisarmonica"

OPORTO (Portogallo) - Il Porto di Sergio Conceicao è pronto e più che mai determinato a ribaltare il risultato dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, quando a San Siro è uscito sconfitto per 1-0 nel match contro l'Inter. Domani, alle 21, i lusitani all'Estadio do Dragao faranno tutto il possibile per guadagnarsi l'accesso ai quarti e avere la meglio sulla squadra di Simone Inzaghi, come spiegato dal tecnico dei portoghesi nella conferenza stampa della vigilia: "Le partite non sono mai uguali. Nella struttura di squadra dell’Inter ci sono giocatori forti, ma non so se giocherà Skriniar o Darmian come terzo centrale, con Dumfries a destra. Ci saranno elementi differenti, dipende dai giocatori: anche fra chi ci sarà in attacco tra Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez. In base ai giocatori i movimenti sono quasi del tutto diversi, però abbiamo una strategia per affrontare questo impegno. Penso che sarà una gara equilibrata, molto difficile. Ma conosciamo le nostre caratteristiche di squadra intensa e aggressiva, vogliamo imporre il nostro gioco".