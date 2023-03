Diretta Manchester City-Lipsia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER - Tutto pronto all' Etihad Stadium per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Lipsia . Si riparte dal risultato di 1-1 maturato alla Red Bull Arena grazie alle reti di Mahrez e Gvardiol . Guardiola si presenterà in campo con il solito 4-3-3: tridente affidato a Haaland , Grealish e Foden . Pesante, invece, il forfait di Nkunku , pedina fondamentale negli schemi di Marco Rose : il tecnico tedesco si affiderà ad Andrè Silva supportato da Werner e Szboszlai sulle fasce.

Manchester City-Lipsia: diretta tv e streaming

Manchester City-Lipsia, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e in programma alle ore 21 all'Etihad Stadium di Manchester, sarà visibile in diretta su Sky Sport Football 203, Sky Sport 253, SkyGo, Now e Mediaset Infinity. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Manchester City-Lipsia

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Grealish. All. Guardiola. A disp. Ortega, Carson, Alvarez, Gomez, Gundogan, Laporte, Lewis, Mahrez, Palmer, Perrone, Phillips, Stones. Indisponibili: -. Squalificati: -.

LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Kampl; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Andrè Silva. All. Rose. A disp. Nyland, Nickisch, Simakan, Ba, Klostermann, Raum, Haidara, Dani Olmo, Poulsen. Indisponibili: Diallo, Gulacsi, Nkunku, Schlager. Squalificati: -.

Arbitro: Vincic (Slovenia).

Assistenti: Klancnik-Kovacic (Slovenia).

IV uomo: Obrenovic (Slovenia).

Var: Hernandez (Spagna).

Avar: Kajtazovic (Slovenia).