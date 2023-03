Diretta Porto-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

OPORTO (PORTOGALLO) - Sale l'attesa per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Inter in programma alle ore 21 all'Estadio do Dragao. Si riparte dall'1-0 per i nerazzurri della gara d'andata, quando al Meazza una rete di Lukaku nel finale ha consegnato il primo round alla squadra di Simone Inzaghi. Lautaro e compagni devono rialzare la testa dopo il ko in campionato contro lo Spezia (domenica c'è la Juventus a San Siro) e possono contare su due risultati su tre per strappare il pass per i quarti che nella Milano nerazzurra mancano dalla stagione 2010-11, quando la formazione all'epoca di Leonardo venne eliminata dallo Schalke 04 perdendo sia all'andata in casa (5-2) che al ritorno (2-1). Il Porto ha perso tre delle cinque sfide contro l'Inter in Champions League, anche se tutte le sconfitte sono arrivate fuori casa; all'Estadio do Dragao ha ottenuto una vittoria e un pareggio contro i nerazzurri: 1-1 nell'andata degli ottavi di finale 2004-05 e 2-0 nei gironi della stagione seguente.