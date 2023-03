Il Porto e le espulsioni in Champions: solo la Juve ne ha ricevute di più

Alle ore 21 , all' Estadio do Dragao andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Inter . I nerazzurri di Simone Inzaghi partiranno avanti in virtù dell'1-0 della gara di andata al Meazza, quando Lukaku , a pochi minuti dal 90', ha deciso il match con una ribattuta da pochi passi dopo aver colpito il palo di testa. Una rete arrivata con i portoghesi in inferiorità numerica per il rosso estratto da Jovanovic all'indirizzo di Otávio .

Il Porto e l'incredibile dato relativo ai cartellini rossi in Champions League

Ammonito alla fine della prima frazione di gioco, il trequartista lusitano si è beccato il secondo giallo al 78' finendo anzitempo sotto la doccia e lasciando i suoi in inferiorità numerica. L'uomo in più ha permesso all'Inter di alzare ancor di più il baricentro trovando così la rete decisiva con il centravanti belga. Sergio Conceicao, dunque, per la sfida di ritorno di stasera al Do Dragao dovrà fare a meno del 28enne (4 gol e 11 assist in 32 presenze complessive). Quello mostrato dal fischietto serbo a Otávio è stato il 22° cartellino rosso del Porto in Champions League. Solo una squadra, italiana, ha fatto peggio. Si tratta della Juventus che, nella massima competizione per club, ne ha ricevuti addirittura 27.