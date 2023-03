Real Madrid-Liverpool, Klopp: "Vorrei essere al posto di Ancelotti"

TORINO - Dopo il ko per 5-2 rimediato ad Anfield Road all'andata, al Liverpool di Klopp serve una vera e propria impresa per cercare la rimonta al Bernabeu contro il Real Madrid. Il manager tedesco ne ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: "Il Real è favorito ma noi abbiamo il dovere di provarci, anche con l'1% di possibilità. Siamo capaci di sorprendere anche in positivo, però sarà complicato anche solo vincere. Passare poi...". Per quanto riguarda l'atteggiamento tattico e l'attenzione speciale su Vinicius, queste le parole di Klopp: "Non possiamo concentrarci tutto il tempo su Vinicius. Proveremo a fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo ad Anfield. Sono l'unico a credere che abbiamo possibilità, ma va bene. Ci proveremo perché rispettiamo la competizione e lo sport. Non abbiamo niente da perdere e questo è un vantaggio. Chiaramente preferirei trovarmi nella posizione di Ancelotti...".