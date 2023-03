City, Haaland serata da sogno: la cinquina e il sorpasso a Van Nistelrooy

Erling Haaland non sembra volersi fermare mai. Nel match di Champions League contro il Lipsia, l'attaccante norvegese di Guardiola ha letteralmente trascinato il Manchester City ai quarti di finale realizzando ben cinque gol in un'unica partita. Il classe 2000 ha realizzato una tripletta nel primo tempo per poi chiudere i conti nella seconda frazione di gara con altri due gol. Da quando la competizione si chiama Champions League, solo Lionel Messi (nel 2012 contro il Bayer Leverkusen) e Luiz Adriano (nel 2014 contro il Bate Borisov) erano riusciti a raggiungere questo traguardo.