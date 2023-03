Inter, Inzaghi ai quarti di Champions: "Non credo alla fortuna"

Inter, Inzaghi dopo lo 0-0 con il Porto

Inzaghi ha poi continuato: "La fortuna conta relativamente, io non ci credo. Penso che la squadra nel doppio confronto abbia meritato il passaggio del turno, non ha subito gol in 180 minuti, tenendo testa a una squadra abituata a questi contesti. Adesso ci giocheremo i quarti con tantissima fiducia. Una mia rivincita? Io festeggio, sono molto sereno e tranquillo. Quando sarà il momento parlerò, lo devo a me stesso. Da tanti anni nel calcio so da dove vengono le critiche, quali devo ascoltare e quali no. Adesso siamo ai quarti di Champions League, in semifinale di Coppa Italia e secondi in campionato. Vogliamo con tutte le nostre forze difendere questo posto. In Serie A sappiamo che abbiamo una partita importante domenica, ma ora è giusto godersi un'impresa che l'Inter aspettava da tanto tempo".