Diretta Napoli-Eintracht ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Dopo Milan e Inter, anche il Napoli vuole aggiungersi alla rappresentanza italiana nei quarti di Champions League, come mai gli è riuscito fino a questo momento nella sua storia. Gli azzurri di Spalletti partono dalla vittoria per 2-0 dell'andata in Germania (gol di Osimhen e Di Lorenzo), un vantaggio importante che proveranno ad amministrare nella partita di ritorno in programma stasera al Diego Maradona. Guai però a prendere sottogamba l'Eintracht Francoforte, come ricordato dall'allenatore toscano nella conferenza stampa di ieri: "Stiamo vivendo una stagione eccezionale e possiamo fare la storia del Napoli se riusciremo a raggiungere i quarti di finale. Non sottovaluteremo chi avremo davanti, perché la qualificazione è divisa al 50%".