Diretta Real Madrid-Liverpool ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MADRID - Notte di grande calcio al Santiago Bernabeu dove il Real Madrid ospiterà il Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League . Le Merengues di Carletto Ancelotti sono già con un piede nei quarti grazie alla larga vittoria ottenuta ad Anfield nella gara d'andata per 5-2. Alle reti iniziali di Nunez e Salah , risposero le doppiette di Vinicius jr e di Benzema , oltre al gol di Eder Militao . Buona notizia per il tecnico italiano che avrà a disposizione la punta francese mentre Klopp dovrà ancora fare a meni di Thiago Alcantara , sostituito in campo dal giovane Bajcetic .

Real Madrid-Liverpool: diretta tv e streaming

Real Madrid-Liverpool, gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League e in programma alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Football 203, Sky Sport 251, SkyGo, Now e Mediaset Infinity. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Real Madrid-Liverpool

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti. A disp. Lunin, Lopez, Vallejo, Lucas Vazquez, Camavinga, Mendy, Ceballos, Hazard, Asensio, Rodrygo, Mariano Diaz, Alvaro. Indisponibili: Alaba, Odriozola. Squalificati: -.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Nunez. All. Klopp. A disp. Adrian, Kelleher, Matip, Tsimikas, Keita, Chamberlain, Elliott, Jones, Milner, Carvalho, Diogo Jota, Firmino. Indisponibili: Gomez, Thiago, Luis Diaz. Squalificati: -.

Arbitro: Zwayer (Germania).

Assistenti: Lupp-Achmuller (Germania).

IV uomo: Jablonski (Germania).

Var: Fritz (Germania).

Avar: Dingert (Germania).