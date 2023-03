Darmian straordinario, Onana miracoloso: le pagelle di Porto-Inter

Ai nerazzurri di Inzaghi, in virtù dell'1-0 del Meazza firmato Lukaku, basta lo 0-0 del Do Dragao per volare ai quarti di finale di Champions League (di Federico Masini)

15 . 03 . 2023 08:27 1 min Porto-InterChampions League

Diogo Costa 6: Attento su Dzeko a inizio partita, impreciso nei rinvii. Pepé 6.5: Schierato terzino per offendere, quando lo fa, è molto pericoloso. Espulso nel finale. Cardoso 6: Sostituisce all'ultimo capitan Pepe e fa il suo. Marcano 6.5: Tiene a bada Lautaro e nel finale sfiora il gol. Zaidu 5.5: Spinge con buona continuità, ma non sfrutta a pieno le indecisioni di Dumfries. Grujic 5.5: Tiene la zona, qualche iniziativa, ma poca roba. Uribe 6.5: Spaventa subito Onana con un destro che sibila vicino al palo, poi comanda in mezzo al campo. Evanilson 5: Un po' seconda punta, un po' ala, non riesce però a entrare in partita. Martinez (26' st) 5.5: Non incide. Eustaquio 6: Rimpiazza lo squalificato Otavio e si piazza su Calhanoglu, ma col passare dei minuti si fa notare anche in fase offensiva. Franco (26' st) 5.5: Come Martinez. Galeno 6.5: Quando si accende, è pericoloso, prova spesso il tiro, senza forza, però. Taremi 6.5 Si muove tantissimo, con classe. Smista palloni e punta la porta. Spreca però di destro una buona chance, nel finale è Onana a dirgli no. All. Sergio Conceiçao 5.5: Ci si aspettava un Porto più arrembante, lo è stato solo nel finale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

