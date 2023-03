Haaland, record di sei gol sfumato. Guardiola spiega così la sostituzione

TORINO - Ne ha fatte cinque, ma la sensazione è che se fosse rimasto in campo avrebbe potuto far crescere ancora di più il suo bottino personale. Erling Haaland è stato sostituito dopo meno di un'ora di gioco da Pep Guardiola, che ha preferito preservare il Golden Boy 2020 più che metterlo nelle condizioni di segnare il sesto gol che lo avrebbe fatto entrare ancora di più nella storia, elevandosi sopra l'élite ristretta di campioni che in passato hanno già realizzato una cinquina in Champions League. Tra questi ovviamente non poteva mancare Lionel Messi, come ricorda bene Guardiola: "So che Leo ha segnato cinque gol, lo ricordo perfettamente. Ma è incredibile che Erling ci sia riuscito in 60 minuti. È molto giovane e questo deve essere un motivo in più per battere il record di Leo".