Champions, Guardiola vota Napoli: Sono i favoriti, i più forti d’Europa

Il Manchester City ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League imponendosi in maniera netta sul Lipsia con il risultato di 7-0. La squadra di Guardiola è stata letteralmente trascinata dal solito Erling Haaland, che nel match di ieri sera è entrato nella storia realizzando ben cinque gol in un'unica partita. Al termine del match, però, oltre ad esaltare il centravanti norvegese il tecnico dei Citizens ha rivolto un pensiero per il Napoli, impegnato stasera contro l'Eintracht Francoforte: "Il Napoli è forse la squadra più forte in Europa, così come l'Arsenal". Poi un pensiero al gioco di De Zerbi con il Brighton: "In Premier sta facendo un calcio meraviglioso".