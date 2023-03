Osimhen e Zielinski show: il Napoli ai quarti di Champions. Ok Ancelotti

NAPOLI - Missione compiuta: il Napoli è nella storia . Dopo il 2-0 maturato in Germania, infatti, i ragazzi di Spalletti rifilano un netto tris all'Eintracht Francoforte grazie alla doppietta di Victor Osimhen ed al calcio di rigore di Zielinski e, per la prima volta, accedono ai quarti di finale di Champions League . Forte del 5-2 inflitto al Liverpool ad Anfield, al Real Madrid di Carlo Ancelotti basta il successo di misura contro il Liverpool di Klopp, frutto del gol di Benzema.

Show di Osimhen: il Napoli travolge l'Eintracht

I tedeschi approcciano bene e, messo da parte lo spavento per l'occasione-lampo di Politano, mettono in difficoltà i padroni di casa, che stentano ad esprimere in campo l'alto tasso di qualità a disposizione. Ad accendere la luce sono Osimhen e Kvaratskhelia, che costringono Trapp agli straordinari. L'equilibrio si spezza al secondo minuto di recupero della prima frazione di gioco: Lobotka serve Politano sull'out destro, cross morbido in mezzo e splendido terzo tempo del nigeriano, che dà una frustata alla sfera con la testa, spedendola alle spalle del portiere avversario. Il bomber ex Lilla si ripete poi al 53' con un facile tap-in su assist di Di Lorenzo, ma cade male: non festeggia la rete, ma urla di dolore toccandosi il polso e spaventando il Maradona, prima di ristabilirsi e riprendere il proprio posto. La serata trionfale si completa al 64', quando Zielinski si procura e trasforma il calcio di rigore del definitivo 3-0.