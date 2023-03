Milan, Inter e Napoli show: tre italiane ai quarti, da quanto non accadeva

TORINO - Milan prima, Inter e Napoli poi: le italiane non falliscono l'appuntamento europeo e al termine della doppia sfida contro Tottenham, Porto ed Eintracht degli ottavi i tre club della Serie A strappano un pass storico. Non accadeva dal 2006 che l'Italia portasse tre squadre ai quarti di Champions, in questa edizione è l'unica a portare un numero così alto. A conferma del buon momento per le italiane in Europa anche il dato sugli allenatori: per la prima volta nella storia sono 4 su 8 gli allenatori italiani a potersi giocare l'accesso in semifinale: Pioli, Inzaghi, Spalletti e Ancelotti con il Real Madrid campione in carica.