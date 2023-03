Napoli, Spalletti e la domanda su Guardiola: “È un giochino che si conosce…"

NAPOLI - E' un super Napoli quello che conquista per la prima volta nella storia la qualificazione ai quarti di Champions League, traguardo raggiunto con il doppio successo sull'Eintracht Francoforte completato dal 3-0 del Maradona. Al termine del match queste le parole di Luciano Spalletti: "È un grande risultato, ce lo godiamo, la squadra, i nostri tifosi. Ora diventa fondamentale mantenere il giusto atteggiamento, all'inizio oggi non siamo stati qualitativi come sempre ma poi non abbiamo rischiato niente e abbiamo controllato la partita. In tutta la storia del Napoli non eravamo riusciti a raggiungerlo, questo è un grande traguardo". Su Osimhen solo elogi: "E' un calciatore fortissimo che a volte ha interpretazioni da solista ma poi deve legare anche con la squadra, e lo sta facendo benissimo".

Spalletti risponde a Guardiola

Il Napoli meglio del Manchester City, come dice Guardiola? Spalletti non ci sta e risponde al tecnico dei citizens: "Conosco il giochino di mettere pressione agli altri, ma se loro spendono 900 milioni e noi 9 capite che non è la stessa cosa". Poi si rivolge ai tifosi con un appello, dopo gli scontri in città del prepartita: "Non andiamo a rovinare il traguardo che abbiamo raggiunto in giro per la città, dobbiamo festeggiare lasciando da parte le provocazioni ed essere all'altezza del traguardo raggiunto". Da Twitter arrivano i complimenti di De Laurentiis: "Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti", mentre Osimhen ha commentato così dopo la doppietta della serata: "E' fantastico essere per la prima volta nella storia del Napoli quarti. Sì, ed è fantastico aver vinto questa sera, vogliamo continuare così. Continuiamo a sognare abbiamo tutto per giocarcela".