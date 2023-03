Scontri Napoli-Eintracht, 5 italiani e 3 tedeschi arrestati: parla il questore

Il bilancio degli arresti dopo gli scontri di Napoli-Eintracht Francoforte

"In queste ore abbiamo eseguito già degli arresti sia di tedeschi che di napoletani. Al momento sono 5 gli italiani arrestati e 3 i tedeschi", ha annunciato il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Napoli al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza. Riunione alla quale era presente anche il presidente del club Aurelio De Laurentiis, arrivato intorno alle 10, che ha preso parte al comitato così come il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e il sindaco, Gaetano Manfredi. Intanto sei uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti o contusi negli incidenti che hanno devastato la città.