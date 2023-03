Inter-Benfica, Inzaghi sul sorteggio Champions: Vogliamo regalare un sogno

Inzaghi ci crede: "Sfida complicata, ma proveremo a passare il turno"

"Il Benfica è una squadra forte e di grande tradizione, che ha vinto il proprio girone giocando molto bene. Noi, però, non siamo stati da meno e vogliamo farci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri tifosi", ha spiegato. "Saranno due sfide emozionanti e complicate, tutti noi lavoreremo al meglio per non lasciare nulla al caso e provare a passare il turno", ha aggiunto il tecnico.