Spugna elogia la Roma che esce a testa alta dal Camp Nou

BARCELLONA - Il risultato gli pesa, ma lo Spugna che si presenta in conferenza stampa dopo il ko per 5-1 della Roma femminile in casa del Barcellona - ritorno dei quarti di Champions - ha il volto di chi sa che questo è solo l’inizio e il percorso è ancora tanto lungo quanto affascinante: «Questa sera il Barcellona non ha sbagliato praticamente nulla, ma queste sono gare che ti alzano l’asticella: bisogna ricordare da dove si è partiti, ci sono 10 anni di differenza dal punto di vista dell’esperienza tra le due squadre e questi ti permettono di crescere e migliorare, loro sono squadra completa e noi come tutto il calcio italiano abbiamo tanto lavoro da fare. Ma in entrambe le gare, a tratti, abbiamo dimostrato di poter stare in questa competizione». Una gara complicata sin dal primo minuto in cui la Roma ha «forzato qualche giocata quando siamo andati nella loro metà campo e questo non ci ha permesso di arrivare puliti nella conclusione. Nell’intervallo le ragazze erano arrabbiate soprattutto per il terzo gol che poteva essere evitato a differenza degli altri due che sono stati bellissimi. Ho detto alla squadra di continuare ad avere coraggio e di giocarla, di provare a pungere quando ci era concesso e di non abbassarsi troppo, altrimenti c’era il rischio di prenderne tanti».