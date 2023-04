Champions League, probabili formazioni Milan-Napoli: le ultime su Osimhen

Il giorno della verità si avvicina. Dopo il confronto in campionato, in cui il Milan ha sorprendentemente battuto per 4-0 il Napoli capolista al Maradona , ecco che rossoneri e azzurri si apprestano ad affrontarsi di nuovo in un match che vale moltissimo: l'andata dei quarti di finale di Champions League . Teatro sarà lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, in cui è atteso il pienone e con il settore ospiti dedicato ai supporter partenopei andato sold out in appena 20 minuti.

Milan, le scelte di Pioli

L'ansia sale, così come l'attesa per capire chi saranno i 22 a scendere in campo: tante certezze e un ballottaggio in casa rossonera, una grande incognita tra le fila degli azzurri. Il Milan arriva al match europeo in uno stato di forma non proprio idilliaco: nelle ultime sei partite tra campionato e coppa, infatti, i rossoneri hanno trionfato solo al Maradona contro il Napoli: per il resto tre pareggi (con Empoli, Salernitana e Tottenham) e due sconfitte (Fiorentina e Udinese). La nota lieta arriva però dalla difesa, con la retroguardia rossonera che non subisce gol da oltre 200 minuti. Stefano Pioli dovrebbe optare per il 4-2-3-1, con il ritorno alle origini che ha portato benissimo nel match di campionato: unico indisponibile Kalulu, oltre a Ibrahimovic out per infortunio ma comunque non presente nella lista Champions. Ovviamente Maignan in porta, quartetto arretrato che vedrà sicuramente Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne rispettivamente di destra e sinistra, mentre al centro Kjaer è favorito su Thiaw per un posto accanto a Tomori. In mezzo al campo pronti Tonali e Krunic, con Bennacer spostato più avanti sulla trequarti per infastidire Lobotka in fase di costruzione. Ai suoi lati pronti Leao a sinistra e Brahim Diaz a destra, Giroud unica punta.