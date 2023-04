Benfica, Schmidt: “Non dirò la formazione. Se poi mi dite quella dell’Inter…"

È la vigilia di una giornata che può essere storica, l'11 aprile 2023. Domani, alle 21, all'Estádio da Luz si scenderà in campo per l'andata dei quarti di finale di Champions League : di fronte Benfica e Inter . I portoghesi stanno tenendo un impressionante ruolino di marcia in campionato: sono a +7 sul Porto , secondo, in volo verso la vittoria finale ma nell'ultimo turno prima della parentesi europea i rossi sono caduti tra le mura amiche proprio contro il Porto . Il Benfica non perdeva una partita dallo scorso 30 dicembre. Il secondo dei due ko stagionali in Liga Portgual, nemmeno una battuta d'arresto, invece, in Champions.

Benfica-Inter, Schmidt e Ramos in conferenza stampa: "Pronti a dar battaglia"

Il tecnico dei portoghesi Robert Schmidt ha presentato così il match in sala stampa: "Arrivati a questo punto si affrontano soltanto grandi squadre. Per entrambe le formazioni è una gara fondamentale. L'Inter è un top team, molto concentrato. Vogliamo giocare il nostro calcio migliore e dobbiamo essere pronti per sfidare una squadra molto forte, con tante qualità individuali e tante opzioni. Sappiamo quello che dobbiamo fare, ovvero una grande prestazione. L'Inter magari sta faticando in campionato, ma ha tantissima esperienza e qualità. Saranno pronti e noi dovremo essere pronti allo stesso modo. Senza dimenticare che poi ci sarà anche il ritorno".

Partita speciale per l'ex di turno Joao Mario: "Spero ci aiuterà tantissimo, come in tutta la stagione. È un giocatore chiave per noi, è il vice capitano, ha tanta leadership. Finora ha fatto bene non soltanto per i gol e gli assist, ma anche per la sua affidabilità. Otamendi non ci sarà. Non dirò la formazione. Se poi mi dite quella dell'Inter, magari... Grimaldo? È a disposizione".

Più spavaldo l'attaccante Goncalo Ramos: "L'approccio sarà lo stesso di sempre. Vogliamo vincere qui e in Italia".