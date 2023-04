Manchester City, Guardiola: "Spalletti è scontroso, non parlo del Napoli"

Si scrive Manchester City-Bayern Monaco , si legge Manchester City-Napoli . Pep Guardiola non l'ha toccata piano nella conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro i bavaresi: "Non voglio parlare del Napoli perché Spalletti sarebbe scontroso con me, è così sensibile..." ha detto sorridendo l'allenatore dei Citizens.

Manchester City-Bayern, Guardiola in conferenza stampa: "Meritiamoci la semifinale"

Ci ha scherzato su Guardiola, che aveva fatto i complimenti al Napoli ricevendo come risposta la stizzita replica del collega toscano dopo la vittoria con l'Eintracht: "Lo conosco il giochino di mettere le pressioni addosso all'altro, lo fanno tutti, quindi i suoi complimenti non mi rende orgoglioso. Vogliamo mettere il Napoli davanti al Manchester City che spende 900 milioni per fare la squadra mentre noi ne spendiamo 9? Il giochino vuole portarci a cadere".

Tornando alla sfida con i tedeschi Guardiola ha aggiunto: "Ci vogliamo provare contro un club d'élite qual è il Bayern Monaco. Dobbiamo meritarci il passaggio del turno. Abbiamo provato ogni singola stagione a vincere la Champions, ma ci sono squadre che affronti che sono forti da superare. Vogliamo provarci come sempre, ma non significa che vinceremo. Michael Jordan ha vinto 6 titoli NBA e quante stagioni ha giocato? 16. Dobbiamo essere perfetti per ottenere un buon risultato per il ritorno in Germania".

Haaland è in grandissima forma: "È venuto per aiutarci a provare a vincere la Champions League, ma allo stesso tempo anche la FA Cup e la Premier League. È importante avere un giocatore che sappia segnare dal nulla".