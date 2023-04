Bayern, Tuchel: "Guardiola mi rende un allenatore migliore. Su Haaland..."

"Quando la domenica vengono disimballati i palloni della Champions League e la squadra arriva con abiti diversi, ci si sente sempre un po' diversi, che ti piaccia o no. La squadra è sicura di sé per essere dopo i risultati che ha ottenuto finora in Champions League". Lo ha dichiarato Thomas Tuchel , allenatore del Bayern Monaco , in conferenza stampa alla vigilia della partita dei quarti di Champions League in casa del Manchester City .

Il pronostico di Manchester City-Bayern Monaco

Tuchel su Guardiola e Haaland

Su Guardiola: "Pep dimostra più e più volte che può dare alle sue squadre uno stile unico. Imparo da lui ogni volta e questo mi rende un allenatore migliore. Penso che si possa vedere chiaramente che ci sono sei o sette anni di entusiasmo in questa squadra. Molti automatismi, molto offensivi con e contro la palla. Pressing estremamente alto. È il livello più alto che il calcio europeo ha da offrire. Forse domani saremo sfavoriti, ma per noi non è un problema". Su Haaland: "È impressionante. I numeri, la fame di gol. Ovviamente non è solo lui, ha servito bene. La velocità del gioco è estremamente alta, i processi sono automatizzati, creano molto per Haaland. Possiamo fermarlo solo come gruppo, non solo può essere risolto tatticamente e tecnicamente, ma anche attraverso la diligenza".