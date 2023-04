Diretta Manchester City-Bayern ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Manchester City e Bayern Monaco si affrontano in Inghilterra per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Il City viene dalla netta vittoria in Premier League sul campo del Southampton mentre il Bayern ha vinto di misura in casa del Friburgo nell'ultimo turno di Bundesliga. "Quanto desidero vincere la Champions? Molto...È un onore essere qui contro un club d'élite come il Bayern Monaco e non c'è nulla di scontato. La domanda sulla Champions arriva ogni singola stagione, lo capisco, e noi ci proviamo ogni singola stagione. Il mio sogno è rivivere quelle sensazioni, ma anche le avversarie che incontriamo sono forti.." ha detto Pep Guardiola alla vigilia del match.