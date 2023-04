Real Madrid-Chelsea, Lampard e l'impresa con Di Matteo: "Non si sa mai..."

LONDRA (Regno Unito) - Perché non ripetere, da allenatore, il 'miracolo' calcistico che gli è già riuscito, nel 2012, da calciatore? Undici anni dopo se lo chiede Frankie Lampard, che ha appena preso il posto dell'esonerato Graham Potter sulla panchina del Chelsea. Una situazione che gli ricorda quella di quando giocava e Roberto Di Matto divenne a marzo il nuovo manager dei Blues, al posto del portoghese André Villas Boas. Così arrivarono le rimonte contro Napoli e Barcellona (in semifinale) nella Champions e poi l'incredibile vittoria ai rigori nella finale di Monaco di Baviera che il Bayern aveva la fortuna di poter giocare in casa e, invece, perse. Allora perché non sperare che, a cominciare dalla doppia sfida nei quarti contro il Real Madrid campione in carica (anche il Barça, all'epoca, lo era), il miracolo si ripeta? "C'è molto da fare, ma non si sa mai - le parole di Lampard alla vigilia dell'andata contro 'le merengues' di Carlo Ancelotti -. Mi ricordo che parcheggiammo il bus della squadra al Camp Nou e tra di noi ci dicemmo che saremmo andati a combattere per le nostre vite. Tenemmo duro e l'impresa ci riuscì".