Real, Ancelotti: Boskov, il Chelsea e la finale a Istanbul con il Milan

MADRID (Spagna) - Si prepara per l'andata dei quarti di finale di Champions, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, che attende il Chelsea, confronto che mette di fronte le ultime due vincitrici della massima competizione europea. "La partita di domani non è decisiva - assicura Ancelotti -. Può darci il vantaggio per gestire al meglio la gara di ritorno. Siamo entusiasti. Vogliamo un'altra notte magica al Bernabeu". Ma che tipo di avversario è la squadra londinese, solo undicesima in Premier League: "Hanno un top team, ma ora non si stanno divertendo, ma forse proprio per questo la loro motivazione domani può portarli a dare il massimo. Sono triste per il loro momento, ovviamente, perché nei due anni che sono stato lì mi sono divertito molto, ho dei ricordi fantastici. Sono un tifoso del Chelsea. Se ci ritorno io? No, spero che Lampard faccia un ottimo lavoro con loro. E' stato un grande calciatore, ha molta esperienza internazionale e può fare molto bene anche da tecnico".