Benfica, Gilberto e il passato in Italia: dal Latina ai quarti con l’Inter

La Champions League è un puzzle di storie. Come quella che si leggerà stasera a Lisbona contro l' Inter . Il protagonista? Una vecchia conoscenza italiana, si tratta di Gilberto . Il terzino brasiliano del Benfica dovrebbe prendere il posto dell' indisponibile Bah sulla fascia. Il difensore ha vestito la maglia della Fiorentina e del Verona e poi anche quella del Latina (ora in Serie C). Dal Francioni al Da Luz, in soli sei anni.

Dal Latina di Vivarini alla Champions

Il calcio brasiliano ha sempre un'aura affascinante che si porta dietro e nel 2015 la Fiorentina lo ha seguito con un occhio di riguardo per convincere Gilberto. Il terzino è cresciuto nelle giovanile del Botafogo e si è messo subito in mostra vincendo da protagonista il campionato juniores. Il club bianconero lo ha subito promosso in prima squadra e ha vinto anche il Carioca. In Brasile si è distinto anche con il Porto Alegre portando a casa il campionato Gaucho. Dopo l'esperienza in patria è poi arrivato il momento di fare le valigie per presentarsi al calcio europeo. Ha scelto la Fiorentina. Con la Viola però non è esploso. Ha fatto l'esordio contro il Milan, in un match importante vinto 2-0, ma non ha trovato spazio e continuità. Da qui è iniziato il giro di prestiti. Dal Verona fino al Latina. Con i nerazzurri ha giocato in Serie B. Chi era l'allenatore? Un certo Vivarini, che ora con il Catanzaro ha distrutto ogni record. In Italia però non è riuscito ad affermarsi ed ora contro l'Inter potrà prendersi una sorta di rivincita. Passato e presente che si intrecciano. Il Da Luz darà il verdetto finale.