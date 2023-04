Milan, niente incasso record

MILANO - L’incasso record registrato a livello italiano per Milan-Tottenham (9.133.842 euro) non verrà battuto nel derby italiano tra i rossoneri allenati da Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti. Il motivo è semplice: rispetto alla sfida con gli inglesi, sono stati messi a disposizione meno tagliandi in “vendita libera”. Milan e Napoli potranno contare anche sui 16,5 milioni di premi Uefa per l’accesso alla semifinale. Un tesoro importante per Red Bird nella prima stagione alla guida del club rossonero: a proposito, Gerry Cardinale quasi certamente non sarà allo stadio, a differenza, ovviamente, di Aurelio De Laurentiis. A StarCasinò Sport ha parlato Brahim Diaz: «Ho visto i tifosi emozionarsi dopo il mio gol con il Tottenham. Si diceva che avremmo potuto raggiungere i quarti e questo ci ha dato la giusta carica per la sfida di ritorno. Come dico sempre, i tifosi sono il dodicesimo giocatore e giocano le partite insieme a noi. Ci aiutano sempre tanto, supportandoci in tutte le partite. Grazie a loro ti senti più concentrato e più motivato. Vedere i tifosi vicino a noi, anche nei momenti difficili, è una cosa incredibile. Vorrei giocare sempre e solo a San Siro». Postilla con sentiti complimenti al Napoli: «Hanno una squadra forte e lo hanno dimostrato in Serie A e non solo. Tecnicamente sono bravi, ma lo siamo anche noi. Ci conosciamo bene quindi penso che sarà una partita equilibrata».