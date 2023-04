Milan-Napoli, conferenza Spalletti: Osimhen out e le parole su Maldini

Spalletti verso Milan-Napoli di Champions

Un match di altissimo spessore, insomma. Forse il più importante della carrierra di Spalletti: "Spero ce ne siano altri più importanti di questo. Siamo a un punto molto alto della nostra carriera, parlo per me ma anche dei miei calciatori. Dobbiamo portare la voglia, l'entusiasmo che avevamo da dove siamo partiti. Quando vai a giocare queste partite di Champions League, vai a giocare in stadi di squadre che sembrano proibitivi. Ma noi abbiamo dimostrato di saper fare bene e mi aspetto che i ragazzi facciano lo stesso anche domani. E poi ci dobbiamo divertire, ci dobbiamo gustare tutto in ampiezza, anche la cena della vigilia". Di sicuro non ci sarà Osimhen, ma per il tecnico non rappresenta un alibi: "La forza di una squadra non è mai un'addizione nuda e cruda dei suoi componenti, ma delle qualità, di come riescono a coesistere l'uno con l'altro, del comportamento di squadra. E la nostra ha fatto vedere di saper giocare al di là della formazione iniziale. Abbiamo vinto delle partite importanti anche senza Osimhen. Mi aspetto che chi va in campo abbia la fiducia dei compagni e propria. Raspadori? Ha fatto solo oggi come allenamento, non profondissimo. Si valuterà domattina per fargli fare ulteriori prove e poi sceglieremo chi giocherà in quella posizione".